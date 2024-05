Hanno deciso come finisce Isola dei Famosi il pubblico non ci sta | Allora chiudete già oggi

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di mercoledì 29 maggio 2024) La scorsa domenica L’dei2024 non si è schiodata dal record fallimentare delle ultime dirette e il 12% di ascolti ha rappresentato ufficialmente il baratro per il programma condotto, da quest’anno, da Vladimir Luxuria. Lei non c’entra. Forse sono gli autori ad aver stufato. Chiusura anticipata? Fuori la data. Ovviamente si tratta di mere supposizioni, ma gli autori e la produzione del reality di Canale 5 incassano critiche e polemiche, sin dall’inizio de L’dei2024. Un po’ com’è andata per il Grande Fratello 2023 ma peggio. Di pari passo, gli ascolti calanomai prima per uno show simile. Finale in anticipo.dei, nuove notizie sulla fine del reality Sicuramente l’infinità di abbandoni, tra motivi personali e di salute, non è stata assolutamente d’aiuto al programma targato Canale 5.