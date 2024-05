HAIKYU!! The Dumpster Battle | dal 30 maggio arriva nelle sale

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Da domani al cinema!! The, capitolo cinematografico della serie anime sulla pallavolo!! scritto e diretto da Susumu Mitsunaka (Detective Conan: The Bride of Halloween). La serie anime!! è prodotta dalla TOHO animation. Basato sulla serie manga originale di Haruichi Furudate pubblicata su Shonen Jump,!! è un anime sportivo sulla passione per la pallavolo del protagonista Shoyo Hinata.!! The: sinossi Shoyo Hinata si unisce al club di pallavolo della Karasuno High per diventare come il suo idolo, un ex giocatore della Karasuno conosciuto come il “Piccolo Gigante”. Ma Hinata scopre presto di dover fare squadra con la sua nemesi delle scuole medie, Tobio Kageyama. I loro stili contrastanti si trasformano in un’arma sorprendente, ma riusciranno a battere la scuola rivale Nekoma High nell’attesissima “”, la tanto attesa resa dei conti tra due squadre di sfavoriti?!! Thesaràitaliane da domani, giovedì 30, distribuito da Eagle Pictures.