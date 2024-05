Hai perso la faccia per sempre Uomini e Donne scoop clamoroso su Ida Platano

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Nei giorni scorsi a far parlare era stato Mario Cusitore, nel corso di una chiacchierata con l’ex Grande Fratello Ciro Petrone aveva lasciato aperto uno spiraglio per Ida. Alla domanda se avesse o meno messo la testa a posto aveva risposto: “Io la testa ce l’hoavuta a posto ma se aspetti presto avrai buone notizie”, lasciando immaginare che qualcosa all’orizzonte si stia per verificare. Ida, da parte sua, non aveva commentato la notizia ma qualcosa sembra essere uscito fuori. >>“Benvenuto amore nostro”. Un altro fiocco azzurro: è nato Mattia, maschietto numero 3 per la coppia vip A proposito di Ida, sul suo futuro aMaria De Filippi era stata criptica pur aprendo ad un suo possibile ritorno.