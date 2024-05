Guerra in Ucraina la Polonia | Kiev può usare le nostre armi per colpire la Russia

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 29 maggio 2024) «Nessuna restrizione sullepolacche fornite dall’». A dirlo è il viceministro della Difesa, Cezary Tomczyk alla trasmissione Radio Zet. Stando a quanto riporta la Tass, Varsavia apre, così, alla possibilità per le truppe didi utilizzare gli armamenti forniti dallaper attaccare strutture sul territorio russo. L’ulteriore passo avanti nel dibattito sulleNato contro alinnescato da Jens Stoltenberg arriva il giorno dopo le dichiarazioni rilasciate dal ministro degli Esteri polacco Radoslaw Sikorski a La Repubblica e la Consorzio Lena sulla possibilità di inviare truppe in. «Non dovremmo escluderlo. Dovremmo lasciare Putin col fiato sospeso sulleintenzioni», il messaggio di Sikorski. Dichiarazioni, queste, che suonano come un avvertimento al presidente russo, che vanno in tutt’altra direzione rispetto a quelle del viceministro della Difesa.