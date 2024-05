Guerra in Ucraina la Finlandia | Kiev può attaccare la Russia con le nostre armi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 29 maggio 2024) L'ha il "diritto di difendersi" colpendo laanche nel suo territorio, con lefornite dai Paesi europei, perché il "rischio di escalation" nelladeve essere "bilanciato" con quella alla difesa. Lo ha detto ieri l'Alto Rappresentante dell'Ue Josep Borrell, a margine del Consiglio Difesa a Bruxelles, cui partecipa anche il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. "C'è il problema di autorizzare l'uso dellefornite all'in territorio russo, come ha proposto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Alcuni Stati membri hanno deciso di rimuovere questo vincolo: è un'altra cosa importante da discutere oggi", ha affermato. Le dichiarazioni hanno suscitato non poche polemiche. Oggi, a inserirsi in questa questione calda è stata la