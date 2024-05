Fonte : ilgiornaleditalia di 29 mag 2024

Brescia, 29 maggio 2024– Guber Banca, challenger bank in forte crescita, leader nel settore NPE e nei servizi alle PMI, dopo l’autorizzazione della Vigilanza, darà esecuzione ad un accordo già firmato per l’acquisto di una partecipazione fino al 40% di Negentropy Capital Partners LTD. . le acquisizi .

Guber Banca acquisirà fino al 40 % di Negentropy Capital Partners LTD