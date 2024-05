Gruppo Volkswagen auto elettrica a 20 000 euro già nel 2027

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di mercoledì 29 maggio 2024)ha deciso di fare sul serio: il colosso tedesco ha annunciato un progetto incredibile per portare sul mercatoelettriche a soli 20.000. E non parliamo di un futuro lontano, ma del. Oliver Blume, CEO del, ha dichiarato che l’obiettivo è rendere la mobilitàaccessibile a tutti. “Generazioni di persone associano i nostri brand alla loro prima. Ora vogliamo che sia così anche per la loro prima.” E Thomas Schäfer, CEO di, rincara la dose: “La nostra promessa è: mobilitàper tutti. E la manterremo. Anche con un prezzo così competitivo, le nostredefiniranno nuovi standard nel segmento entry-level.” Standard in tecnologia, design e qualità. Fantascienza? Vedremo.