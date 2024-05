Grifo si lavora sul futuro Ripartirà dalla difesa a tre

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il Perugiasul. Le prime risposte sono alle porte, così come l’iscrizione al prossimo campionato. In settimana è prevista la risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alla richiesta di stralcio del debito (c’è ottimismo a Pian di Massiano), tra una settimana c’è l’iscrizione al campionato, passaggio fondamentale per ripartire. Accertata la riduzione della situazione debitoria, si potrà capire se sussisteranno le condizioni per trattative societarie. Il club sarà sicuramente più appetibile. Ma intanto il Perugiasul, per costruire una squadra per Formisano. L’allenatore ha ereditato una formazione costruita per un altro tecnico, Baldini: dopo una buona partenza sono arrivate le difficoltà nel momento cruciale della stagione.