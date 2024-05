Gravissimo incidente sul GRA | centauro muore dopo lo scontro con un’auto

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Non ce l’ha fatta il motociclista rimasto coinvolto, stamattina, in unstradale. La persona, della quale non sono state ancora rese note le generalità, stava percorrendo il GRA (Grande Raccordo Anulare) quando si è scontrato con. Unorisultato purtroppo fatale. L’ha causato la chiusura temporanea della circolazione al km 62,400. Il traffico, informa l’Anas, è momentaneamente deviato in complanare al km 59,400. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità «nel più breve tempo possibile». Ripercussioni sulla circolazione anche lungo la via Pontina in direzione Roma dove si sono presto formate code in entrata.