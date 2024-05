Grave incidente sul Grande raccordo anulare | è morto un motociclista

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma, 29 maggio 2024 – Ancora sangue sul Gra. Unstamattina in unstradale suldi Roma. È successo intorno alle 6 all’altezza dello svincolo 32 della Pisana. Il centauro è entrato in collisione con un’auto per motivi ancora da accertare. L’impatto è stato devastante: sbalzato a terra, l’uomo è deceduto sul colpo. Traffico in tilt nell’ora di punta, auto e mezzi pesanti sono stati deviati verso la strada complanare.Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile. .