Grande Fratello amore al capolinea per due ex gieffini? L’indiscrezione

Un nuovo retroscena bomba scuote i fan del. Stando a un retroscena riportato dall'esperta di gossip Deianira Marzano e da Amedeo Venza, le cose starebbero andando a rotoli per una coppia di ex concorrenti. Nessun nome rivelato per il momento, ma gli indizi sembrano portare a Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi, che oltre a Letizia Petris e Paola Masella ma anche Mirko e Perla formano le poche coppie nate sotto i riflettori del loft di Cinecittà. "Mi dicono che una coppia del GF è in forte lite in questo momento, lui l'avrebbe lasciata da sola nella sua città e sarebbe andato via senza troppe spiegazioni" scrive Amedeo Venza. LEGGI ANCHE: Signorini rivela come stanno andando i provini delE non manca la frecciatina di Deianira Marzano: "Tra lui e lei non saprei chi scegliere visto che lei ha fatto scelte che lui disapprovava" le parole dell'esperta di gossip.