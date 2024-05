Fonte : game-experience di 29 mag 2024

46 con tre nuove auto. Come leggiamo su PlayStation Blog, questo nuovo update sarà disponibile dalle 8:00 italiane di domani, aggiungendo ben 5 nuove auto e tante altre novità Honda Civic SiR·II (EG) ’93 che sarà acquistabile presso Auto usate) Honda NSX GT500 ’00 che sarà acquistabile presso Auto Leggendarie) Nissan Skyline GTS-R (R31) ’87, acquistabile presso Auto usate) Volvo 240 SE Estate ’93, acquistabile presso Auto usate) Volvo V40 T5 R-Design ’13 che sarà acquistabile su Brand Central Come se non bastassero queste novità, in Gran Turismo 7 è in arrivo il nuovo Café/Menu extra: Menu extra n° 39: Auto da corsa GT giapponesi (dal Livello collezionista 48) Inoltre nel racing game saranno aggiunti i seguenti nuovi eventi a “Circuiti mondiali”: Coppa amatori europee 400 – Kyoto Driving Park: Yamagiwa Sfida A/A giapponesi 450 – Autopolis International Racing Course: Circuito corto Sfida A/P giapponesi 450 – Autodrome Lago Maggiore: Ovest Campionato mondiale Turismo 800 – Circuit de Sainte-Croix: A Ricordiamo che appena qualche settimana fa Gran Turismo 7 ha ricevuto l’aggiornamento 1.

Gran Turismo 7 annunciato l’aggiornamento 1 48 con 5 nuove auto ed altre novità