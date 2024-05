Fonte : orizzontescuola di 29 mag 2024

Come verificare il corretto inoltro sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. L'articolo Graduatorie ATA 24 mesi, invio e modifiche domanda entro le ore 14 del 30 maggio. . Ecco come fare per eseguire correttamente le operazioni. i aver inserito degli errori o aver omesso dei titoli valutabili.

Graduatorie ATA 24 mesi invio e modifiche domanda entro le ore 14 del 30 maggio Come verificare il corretto inoltro