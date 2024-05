Golf | US Women’s Open 2024 al via Nelly Korda favorita Lexi Thompson al passo d’addio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Si gioca questa settimana il secondo dei cinque Major della stagione difemminile, lo US. Si va a Lancaster, Pennsylvania, all’interno di quel Lancaster Country Club che già aveva ospitato il torneo nel 2015. Sarà una settimana molto particolare per diversi motivi. Innanzitutto, è arrivata proprio alla vigilia dell’evento la decisione di, già campionessa Major 10 anni fa (Chevron Championship, che allora non si chiamava così), di porre fine a 29 anni alla sua parabola agonistica. La nativa di Coral Springs, Florida, ha deciso di mettere come primo interesse la propria salute mentale. Inevitabile il riferimento alla tragica scomparsa di Grayson Murray, che ha lasciato un segno profondo su tutta la comunità del