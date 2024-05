Golf si ritira Lexi Thompson | Non voglio più soffrire

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Tra le lacrime, alla vigilia del suo 18° US Women’s Open,ha annunciato che al termine della stagione del LPGA Tour 2024 si ritirerà dalla scena agonistica. Alla base della decisione della 29enne americana, che debuttò all’età di 12 anni e campionessa Major (nel 2014 ha fatto suo lo Chevron Championship), anche la salvaguardia della propria salute mentale: “Penso che tutti viviamo delle difficoltà, purtroppo nelsi perde più di quanto si vinca. Continuare a mettersi in gioco, davanti alle telecamere, non vedere i risultati ed essere criticati, rappresenta una battaglia dura”, l’analisi della 15 volte vincitrice sul LPGA Tour. Laha poi fatto un riferimento alla morte di Grayson Murray, morto suicida lo scorso sabato: “Considerando quello che è successo recentemente, molte persone non si rendono conto di ciò che attraversano tanti atleti professionisti”, si sfoga in conferenza stampa.