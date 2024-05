Goffredo Bettini Pd | Questa destra vuole una Ue appesantita dai nazionalismi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024), dirigente nazionale del Pd che nel suo ultimo libro si dichiara "comunista", perdoni la franchezza: non le pare che il pluralismo delle liste dem per le Europee nasconda l’eterogeneità di un partito in crisi d’identità? "In questi giorni sono in giro a presentare il mio ultimo libro Attraversamenti. Storie e incontri di un comunista e democratico italiano. Oggi sarò a Firenze e lunedì 3 a Bologna. Attraverso il profilo umano, culturale e politico di tante personalità che ho incontrato, cerco di dare un quadro dei cambiamenti non solo politici, ma antropologici della società. Non mi vergogno d’essere stato un comunista italiano. Sottolineo, italiano. Cosa ben diversa da un asservimento ai fallimenti dell’Est". Stante le origini di ciascuno, non le pare che la sinistra sia troppo indefinita? "Oggi appartengo a un partito diverso, il Pd.