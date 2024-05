Gli scavi di Pompei aprono le porte all’alta moda con la sfilata di Rocco Barocco

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Non sarà la prima di una lunga serie, ma sicuramente è un evento importante. Glidicon la loro primaaccoglierannoBatra le rovine tra le più famose al mondo. La decisione arriva dopo un’attenta analisi da parte del team del sito archeologico, che ha deciso di riservare queste autorizzazioni solo ad eventi di altaselezionati. In questo caso poi, il legame tra stilista napoletano e location è ancora più evidente, in quanto sono stati proprio glia dargli ispirazione per la sua ultima collezione.Ba: quando? L’evento di altasi celebrerà il 23 luglio. Gli, che ogni giorno vengono visitati da innumerevoli turisti affascinati da tutto il mondo, avevano già detto si agli eventi ormai nel 2018.