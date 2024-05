Gli Anelli del Potere 2 | Rory Kinnear è Tom Bombadil nelle nuove foto degli episodi inediti

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 29 maggio 2024)ha interpretato il personaggio di Tomneglidella stagione 2 della serie Glidel, ecco le prime! Il sito di Vanity Fair ha condiviso le primeufficiali di Tom, personaggio che farà il suo debutto nella serie Il Signore: Glidelin occasione della stagione 2, in arrivo in streaming su Prime Video dal 29 agosto. Negli scatti si può così scoprire il look scelto per il ruolo affidato a, una presenza molto particolare tra le pagine della saga scritta da J.R.R. Tolkien. Il debutto del personaggio Tomaiuta a salvare gli hobbit in pericolo tra le pagine del primo volume della saga, La compagnia dell'anello, e viene ….