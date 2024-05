Gli Anelli del Potere 2 | prima immagine in anteprima di Tom Bombadil!

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Tomè stato finalmente invitato a uno dei lunghi e tortuosi viaggi attraverso la Terra di Mezzo. Sarà interpretato da Rory Kinnear nella seconda stagione di Glidel. Il personaggio mistico è una delle figure più insolite della saga Il Signore deglidi JRR Tolkien. Un uomo che vive nei boschi come una presenza eterea e che ha un debole per le canzoni senza senso e gli abiti dai colori vivaci, aiuta gli hobbit a scampare al pericolo all’inizio della storia. Per quanto si distingua, il suo nome probabilmente lascerebbe indifferente chiunque non avesse letto i romanzi, poiché le due principali rivisitazioni cinematografiche (l’opera animata del 1978 di Ralph Bakshi e la trilogia live action vincitrice dell’Oscar di Peter Jackson) lo tagliano completamente fuori dalla narrazione.