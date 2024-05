Fonte : cinemaserietv di 29 mag 2024

Nella nostra versione della storia, si è trasferito nelle Terre di Rhûn, un tempo rigogliose e verdeggianti, ma ora ridotte a un deserto, per capire cos’è successo Rory Kinnear è Tom Bombadil in Gli anelli del potere [Prime/Vanity FairLa seconda stagione de Gli anelli del potere debutterà su Prime Video il 29 agosto 2024: qui il trailer The post Gli anelli del potere 2, le prime foto di Tom Bombadil svelano il look del personaggio (finalmente!) appeared first on CinemaSerieTV.

Gli anelli del potere 2 le prime foto di Tom Bombadil svelano il look del personaggio finalmente!