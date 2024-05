GiustiziaCdM | sì a separazione carriere

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 29 maggio 2024) 14.50 Via libera del CdM alla riforma della giustizia con ladelledei magistrati. L'approvazione del disegno di legge costituzionale in materia di 'ordinamento giurisdiziole e di istituzione della Corte disciplinare' è stata accolta da un applauso E'prevista la creazione di due distinti Consigli superiori, uno per la magistratura giudicante e uno per la magistratura inquirente, presieduti dal capo dello Stato".La Corte disciplinare è per tutte le magistrature,seconda bozza Togati del Csm designati con sorteggio.