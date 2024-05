Giustizia Tajani | La riforma esalta il ruolo del magistrato

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di mercoledì 29 maggio 2024) ROMA – “Grazie a un grande lavoro di squadra il governo ha approvato ladella, ora toccherà al Parlamento naturalmente dire l’ultima parola, però si corona il sogno di Silvio Berlusconi” che “era un sogno per i cittadini italiani e non per la persona”. Lo afferma il vice premier e ministro degli Affari Esteri, Antonio, in un video pubblicato sui social. “Finalmente, grazie all’iniziativa del governo – prosegue– ci sarà un processo giusto dove l’accusa e la difesa avranno gli stessi poteri e sarà innalzato ildel giudice che sarà veramente al di sopra delle parti e potrà decidere se ha ragione l’accusa o ha ragione la difesa. Quindi nessuna scelta contro i magistrati, anzi – sottolinea– è unacheildele poi va nella direzione di evitare una politicizzazione dei magistrati”.