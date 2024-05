Giustizia separazione delle carriere e Alta corte Meloni | riforma giusta necessaria e storica

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Sette modifiche di articoli della Costituzione, con completa riscrittura del 104 e del 105, riguardanti il Consiglio superiore della magistratura, l'organo di autogovernotoghe. Il disegno di legge costituzionale varato oggi dal Consiglio dei ministri e presentato dal sottosegretario Alfredo Mantovano e dal guardasigilli Carlo Nordio in conferenza stampa riguarda le "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione delladisciplinare". "Rispettato un altro impegno preso con gli italiani - ha affermato la presidente del Consiglio Giorgiadopo l'approvazione del ddl -. Nel programma del centrodestra avevamo scritto che avremmoto la, e oggi il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge costituzionale da sottoporre al Parlamento per avere finalmente unapiù equa ed efficiente.