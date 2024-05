Giustizia Nordio pronto a entrare nella storia?

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma, 29 mag – Specialmente su un tema delicatissimo come ladovremmo stare zitti fino a fatti compiuti, perché la riforma di Carloancora non è realtà ma solo teoria. A tappe graduali, il ministro è riuscito a inserire nel suo testo perfino la benedetta “separazione delle carriere”, ormai un’espressione trascendente per quanto inseguita da praticamente tutte le classi politiche riferite al centrodestra degli ultimi decenni. Non c’è retorica anti-politica che tenga, stavolta. Il leader del centrodestra è stato per lungo tempo un certo Silvio Berlusconi, il suo interesse a realizzare la riforma era personale almeno quanto quello di “difendere le sue aziende”, come con troppa faciloneria è stato scritto e detto per lungo tempo sulla sua attività politica.