Giustizia Meloni | no a conservazione non sto a scaldare sedia

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma, 29 mag. (askanews) – “Temo che chi dice no alla riforma dellanon fa i conti con il consenso di cui gode laanche dagli investitori internazionali. Le cose che non funzionano le vogliamo cambiare non perchè ce l’abbiamo con qualcuno ma per l’Italia e per gli italiani. E’ una riforma di buon senso”. Lo afferma la presidente del Consiglio Giorgia, in un video forum su Corriere.it. “Non è una riforma punitiva, io penso che sia un beneficio per i magistrati che vogliono fare il loro lavoro e non vogliono piegarsi a logiche di corrente”, ha aggiunto. “Io non sono per la, non ho paura di chi dovesse ritenere di combattermi e non sto qui ala”, ha concluso. L'articolo proviene da Ildenaro.