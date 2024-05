Giustizia | Meloni ‘con riforma stop a Csm dominato da correnti’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Cosa prevede il testo” delladellaapprovata oggi dal Cdm? “Innanzitutto, la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri in modo da differenziare finalmente il percorso di chi è chiamato a giudicare i cittadini da quello di chi ha l?incarico di muovere le accuse, e rendere così più equilibrato il rapporto tra difesa e accusa nel corso del processo”. A spiegare laè la premier Giorgia, in un videomessaggio diffuso sui social.“La seconda novità riguarda la modalità di selezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, cioè dell’organo di autogoverno della, quello che decide i concorsi, le carriere, i trasferimenti e fino a oggi le condotte disciplinari dei giudici, perché l’attuale meccanismo di composizione del CSM ha purtroppo creato un sistemadalle correnti della magistratura, che ne ha minato la percezione di indipendenza e ha penalizzato quella stragrande maggioranza di magistrati che vogliono solo fare bene il loro lavoro, senza per questo doversi piegare alla logica delle dinamiche politiche o correntizie.