Fonte : liberoquotidiano di 29 mag 2024

Per rompere il meccanismo delle correnti - rimarca dunque la presidente del Consiglio - prevediamo che i componenti del CSM vengano selezionati per sorteggio, con modalità che saranno stabilite dalla legge". . "La seconda novità riguarda la modalità di selezione dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, cioè dell'organo di autogoverno della giustizia, quello che decide i concorsi, le carriere, i trasferimenti e fino a oggi le condotte disciplinari dei giudici, perché l'attuale meccanismo di composizione del CSM ha purtroppo creato un sistema dominato dalle correnti della magistratura, che ne ha minato la percezione di indipendenza e ha penalizzato quella stragrande maggioranza di magistrati che vogliono solo fare bene il loro lavoro, senza per questo doversi piegare alla logica delle dinamiche politiche o correntizie.

Giustizia | Meloni ' con riforma stop a Csm dominato da correnti'