Fonte : calcioweb.eu di 29 mag 2024

. L'articolo Giustizia: Casellati, ‘passaggio fondamentale verso un sistema più equo’ sembra essere il primo su CalcioWeb. Lo dichiara il ministro per le Riforme Istituzionali Elisabetta Casellati. Per il governo un?altra prova di coesione, per Forza Italia il coronamento di una battaglia lunga trent?anni e del grande sogno di Silvio Berlusconi: una giustizia giusta per il suo Paese”.

Giustizia | Casellati ‘passaggio fondamentale verso un sistema più equo’