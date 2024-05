Giuria si ritira per verdetto su Trump nel caso pornostar

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Ladel processo a Donaldper ilsi èta in camera di consiglio, dopo aver ricevuto le istruzioni dal giudice Juan Merchan. Ilè atteso entro fine settimana. Merchan ha dato istruzioni ai 12 giurati prima del ritiro in camera di consiglio per il, che richiede l'unanimità. Il magistrato li ha ammoniti a non prendere decisioni "basate su stereotipi o pregiudizi" e a mettere da parte "qualsiasi opinione persona abbiate a favore o contro l'imputato", valutando solo i fatti e le prove. Merchan ha anche chiarito che non spetta a loro "speculare su questioni legate alla sentenza o alla punizione", che sono di sua pertinenza. Il giudice ha inoltre spiegato che per undi colpevolezza serve andare "oltre ogni ragionevole dubbio".