Giulio Zeppieri parla chiaro | Sbagliata la programmazione sono incline agli infortuni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 29 maggio 2024) L’ottimo martedì degli italiani del Roland Garros 2024 ha visto numerosi successi dei nostri portacolori. Tra questi si è aggiunto anche. Il tennista classe 2001, infatti, ha superato brillantemente il pericoloso ostacolo rappresentato da Adrian Mannarino con il punteggio di 4-6 6-2 6-1 6-2. Una partita che era iniziata in salita per il romano, ma che ha decisamente cambiato direzione a partire dal secondo set. Nel corso della conferenza stampa post-match, il nostro portacolori ha analizzato quanto accaduto in campo: “Una bella prestazione.contento. Mi do un 8, anche perchè non era facile gestire il tifo, il match e non portarlo troppo sulla lunga distanza o sulla lotta. Il pubblico qui, come sappiamo, fa la sua parte, per cui non era semplice.