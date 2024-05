Giovanni Toti ecco perché le intercettazioni sono illegittime

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 29 maggio 2024) A Genova c'è un procedimento per corruzione elettorale con aggravante mafiosa dove manca il mafioso. Neanche a farlo apposta, si tratta di uno dei tre filoni dell'indagine che ha portato il presidente della Liguria,, agli arresti domiciliari. Ieri i magistrati dell'accusa potrebbero aver fatto un secondo tragico autogol, a sole ventiquattr'ore di distanza dal disvelamento del bluff dei finanziamenti “leciti” dichiarati da Roberto Spinelli al governatore e diventati “illeciti” nella traduzione della Procura, per poi tornare “leciti”, come da deposizione effettiva e non intesa dai pm. Il procuratore capo Nicola Piacente era a Roma, accompagnato dal pm Luca Monteverde e dall'aggiunto Vittorio Ranieri Miniati. Per una volta si trovava nelle vesti dell'interrogato, con la commissione parlamentare Antimafia a porgli le domande, e sembra di capire che non gli sia andata benissimo.