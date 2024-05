Giovanni Angiolini la storia con Michelle Hunziker | Periodo difficile della sua vita

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Il 2022 è stato un anno moltoper. Ricordiamo il divorzio da Tomaso Trussardi, annunciato a gennaio con una nota congiunta all’Ansa, dopo le indiscrezioni sulla crisi e sull’allontanamento. Poi, laestiva con: non sono mai stati rivelati troppi dettagli su quel. Per la prima volta, a Ciao Maschio, è stato il chirurgo a parlarne: le dichiarazioni.parla per la prima voltaconSullad’amore tranon si è mai scoperto molto. Finita da tempo, la conduttrice è stata impegnata con Alessandro Carollo: la relazione si è conclusa nel 2024. Il chirurgo, in veste di ospite, ha preso parte al programma Ciao Maschio, condotto da Nunzia De Girolamo.