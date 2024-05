Giornata mondiale senza fumo | gli eventi a Pisa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024), 29 maggio 2024 - Venerdì 31 maggio 2024 ricorre ladi tabacco. Si tratta di un appuntamento importante per diffondere conoscenza sui danni che ilprovoca alla salute. Proprio per fornire consulenze sui diversi metodi di disassuefazione dal, tutti i centri antidell'Azienda USL Toscana nord ovest saranno aperti in tale data dalle ore 9 alle 12. Questi centri svolgono attività di prevenzione e trattamento e sostengono coloro che desiderano smettere di fumare con interventi di educazione e promozione alla salute specifici, couselling motivazionali, trattamenti di tipo individuale e di gruppo che si basano su un approccio cognitivo-comportamentale integrato e ove necessario con l’utilizzo di terapie farmacologiche mirate.