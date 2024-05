Giorgia rilancia lo Stato a Caivano Elly blatera contro il Ponte Il Sud svela un confronto a distanza senza storia…

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Due diapositive “dal Sud”, scattate ieri, forniscono meglio di ogni altra analisi la raffigurazione del burrone che separa le due leadership: da un latoMeloni che ha restituito ai cittadini diil nuovo centro sportivo, a meno di un anno dalle violenze del brancole due cuginette che fecero emergere tutto il degrado di quella periferia “d’Italia” ostaggio della camorra. Dall’altroSchlein che ha attraversato lo Stretto di Messina «in venti minuti» – miracoli della campagna elettorale – e per questo (sic!) ha sentenziato che ilsia un capriccio dispendioso del centrodestra di cui la Sicilia e l’interno Mezzogiorno possono fare beatamente a meno. Dovrebbe bastare questo riassunto di giornata per affermare che “non ci sarebbe”, letteralmente, nel caso il dibattito televisivo fra la premier e la sua sfidante fosse andato in onda per lo speciale Europee di Porta a Porta.