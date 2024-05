Giorgia Meloni e De Luca cosa c’è dietro il video della str***a | la trappola dello staff e l’obiettivo del filmato virale

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 29 maggio 2024) «Presidente De, la stronza, come sta?».ilstretta di manopremier con il presidenteRegione Campania c’è una scena pianificata nei dettagli. Filmata dal capo ufficio stampapremier Fabrizio Alfano. E rilanciata dal sito di Atreju con lo slogan «insegnaci a vivere». La reazione è una replica a quando, tre mesi fa, il presidente campano fu catturato dalla telecamera di Tagadà su La7 alla Camera dicendo «Lavora tu, stronza!». Il riferimento era alla premier che dalla Calabria gli aveva detto: «Se si lavorasse invece di fare le manifestazioni si potrebbe ottenere qualche risultato in più». E arriva nel giorno dell’inaugurazione del centro sportivo di Caivano. Ma la giornata anti-camorra al Parco Verde è passata in secondo piano.