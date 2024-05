Giorgia alla conduzione e nuovi vecchi giudici | ecco le novità di x Factor 2024

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Sky ha ufficializzato il nuovo cast per X, con la nuova conduttrice,, che prenderà il posto di Francesca Michielin (che ha condotto il talent negli ultimi 2 anni). Persi tratta della prima esperienza come conduttrice, dopo la fortunata co-insieme ad Amadeus al Festival di Sanremo. Conal timone dellasi preparasua nuova edizione, che vedrà l’arrivo di(e: si tratta di un grande ritorno per il rocker Manuel Agnelli, che è già stato giudice in 3 edizioni passate e tornerà sul banco deidel talent show insieme alle new entry Jake La Furia, all’anagrafe Giampietro Vigorelli, membro dei Club Dogo, un gruppo diventato leggendario nel rap italiano, Achille Lauro che porterà la freschezza e la forza del trap e Paola Iezzi, che dopo la reunion di Paola & Chiara tornerà come stella del pop e che è già conduttrice insiemesorella del PrimaFestival e giudice nella terza edizione di Drag Race Italia su Paramount+.