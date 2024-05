Gigi D’Agostino il capitano inaugura l’estate milanese | la data da segnare in calendario

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di mercoledì 29 maggio 2024)torna in concerto a Milano ela stagione estiva del quadrilatero. Dove vederlo e lada non perdere Dopo il suo intervento a Verissimo, ospite da Silvia Toffanin,torna a far battere i cuori dei fan. In realtà quel cuori non si sono mai fermati, perché fin dai suoi esordi il Dj e Producer, nonché precursore del genere Mediterranean Progressive, riesce a creare una fanbase dall’incredibile portata che abbraccia innumerevoli target generazionali. Amatissimo dal grande pubblico e apprezzato anche dalle nuove generazioni,ha infatti saputo creare con abilità e costanza un proprio stile musicale. Come disk jockey, ha inventato la mediterranean progressive: uno stile dai suoni minimal e dalle melodie orecchiabili, latine e mediterranee.