Giallo su un nuovo raid Hamas | Almeno 21 morti Ma il massacro a Rafah non ferma i tank israeliani

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Israele mantiene la pressione militare amalgrado le espressioni internazionali di orrore della tendopoli palestinese in fiamme in seguito all’attacco aereo di domenica. Mentre quattro brigate di Israele procedono con iverso il centro die lungo l’Asse Filadelfia (al confine con l’Egitto) fonti palestinesi hanno parlato di una seconda strage che sarebbe avvenuta nella zona umanitaria di Mowassi, a Nord-Ovest di21 i, secondo queste, che andrebbero ad aggiungersi alle 45 vittime denunciate il giorno prima. Ma Israele ha fatto sapere di essere estraneo alepisodio. Nel giorno in cui Spagna, Irlanda e Norvegia hanno formalmente riconosciuto lo Stato della Palestina entro i confini antecedenti la guerra dei sei giorni (1967) Israele è più che mai sulla difensiva.