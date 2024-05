Fonte : periodicodaily di 29 mag 2024

Giallo a Chieti donna scomparsa dal 27 maggio | ricerche in corso

Giallo a Chieti, donna scomparsa dal 27 maggio: ricerche in corso (Di mercoledì 29 maggio 2024) (Adnkronos) – ricerche in atto per una donna sparita da Chieti, Barbara Gagliardi, 46 anni, della quale non si hanno più traccia dal 27 maggio. I familiari sono assistiti dall'associazione che si occupa di persone scomparse Penelope e tramite essa hanno diffuso la sua fotografia. La donna ha corporatura robusta, è alta 1.77, è uscita verso .

