Giada De Blanck il triste annuncio sui social | Mi manca il respiro VIDEO

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Personaggi tv. Grave lutto perDe. La donna ha voluto prendersi un po’ di tempo per poter scrivere il toccante cordoglio che ha condiviso sul suo profilo Instagram in seguito alla scomparsa di un pezzo della sua vita che se n’è andato via per sempre. Una morte che non è arrivata all’improvviso, ma che comunque “dilania il cuore”, ha scritto la contessina De. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questavicenda.Leggi anche: “La volta buona”, Susanna Messaggio lascia tutti senza parole: la battuta choc in diretta () Leggi anche: Fedez, il due di picche arriva dal famoso cantante: “Ci ha provato con me ma…” (De, terribile lutto per la contessina Nella giornata di ieri, martedì 28 maggio 2024,Deha condiviso un toccante post sul suo profilo Instagram.