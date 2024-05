Gessi danneggiati alla scuola Tacca L’istituto ha fatto richiesta di rimborso

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024)del marmodopo i lavori di demolizione dellegati al progetto provinciale Pnrr da 3 milioni e 750 mila euro. Lo scorso anno la ditta incaricata della demolizione lato Massa dell’edificio, ha accidentalmente danneggiato i muri perimetrali, che di conseguenza hanno frantumato alcuni deiusati dagli studenti per riprodurre le copie in marmo, ma nell’urto si sono rotte anche alcune pompe che continuano a mettere in pericolo una serie dinei fondi della. Isono circa una decina per un valore di qualche migliaia di euro, ma essendo abbastanza vecchi, sono sotto la tutela della Sovrintendenza delle belle arti. Laha già provveduto da tempo a denunciare il danneggiamento e due periti assicurativi sono al lavoro per quantificare il danno in soldoni e risarcire