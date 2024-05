Gemellaggi | tre giorni di iniziative per rafforzare la cooperazione con le città amiche

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Pisa, 29 maggio 2024 – Un’occasione peri rapporti die rilanciare gli scambi culturali con legemellate dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia. Per i festeggiamenti dell’850° anniversario della posa della prima pietra del campanile pendente il Comune ha invitato a Pisa lecon le quali è gemellato. Hanno confermato la loro presenza Iglesias, Hangzou (Cina), Angers (Francia), Unna (Germania) e Gerico (Palestina), oltre a Saint Tropez legata a Pisa non da uno ma da una profonda amicizia per la venerazione comune di San Torpè. Le rispettive delegazioni saranno presenti inda oggi, mercoledì 29, fino a venerdì 31 maggio, con il Comune che ha organizzato per loro una serie diche culmineranno, venerdì 31 maggio, con la partecipazione delle delegazioni al raduno in piazza del Duomo, dove saranno presenti circa 500 studenti appartenenti alle scuole secondarie di primo grado della