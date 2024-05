Gdf | Mattarella ‘profonda tristezza per morte finanzieri commossa partecipazione’**

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – "Ho appreso con profondala notizia dei treche oggi hanno perso la vita nel corso di una esercitazione in Val di Mello nella provincia di Sondrio. In questa dolorosa circostanza desidero esprimere a Lei, Signor Comandante Generale, e alla Guardia di Finanza, la mia solidale vicinanza. La prego di far pervenire ai familiari le espressioni della miapartecipazione al loro cordoglio". Così il Presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio inviato al Comandante Generale della Guardia di Finanza, Andrea De Gennaro.