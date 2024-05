Gattini abbandonati come rifiuti a Rimini

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 29 maggio 2024), 29 maggio 2024 –. Pochi giorni fa nella zona di Covignano, vicino all’ex discoteca Paradiso, sono stati ritrovati 7nati da poche settimane. Due di loro hanno meno di un mese. Gli animali erano in pessime condizioni di salute e denutriti. Grazie a una pronta segnalazione, i volontari locali e il canile di‘Stefano Cerni’ hanno subito sfamato gli animali e fornito loro le prime cure essenziali. Attualmente, sono ospitati a casa di una volontaria nel riminese, che si sta dedicando a questi gatti con grande amore e dedizione, in attesa che vengano adottati da qualche famiglia. Purtroppo è l’ennesimo episodio di abbandono, che poteva costare la vita ai gatti. Per qualsiasi segnalazione di abbandono di animali si può contattare la polizia locale al numero 054122666 o direttamente il canile dial 0541730730.