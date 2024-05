Gasperini all’Accademia dello Sport | Supercoppa? Speriamo nel Real La risposta alla tifosa sulla permanenza

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Bergamo. Come da tradizione annuale, Gian Pieroè stato ospite dper la SolidarietàCittadelladi Bergamo. Prima di scendere in campo e impugnare la racchetta, il tecnico nerazzurro ha espresso una preferenza chiara per quello che sarà l’avversario da sfidare inEuropea il 14 agosto a Varsavia. “Ci auguriamo tutti ilMadrid”, ha affermato, parlando delle nuove sfide che affronterà l’Atalanta: “Abbiamo tempo, adesso è un po’ presto. Sicuramente il modo di raggiungere delle sfide ce l’abbiamo. Chiaro che per il prestigio che ha fare una finale dieuropeaMadrid-Atalanta sarebbe una bella cosa, è quanto di più prestigioso esista. Senza nulla togliere al Borussia che abbiamo già incontrato”.