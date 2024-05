Fonte : periodicodaily di 29 mag 2024

. (Adnkronos) – La ricerca "è certamente importante perché stabilisce quali sono le reazioni dei pazienti rispetto a quanto succede per la loro malattia". sì Silvio Garattini, presidente dell'Istituto Mario Negri, commenta i risultati dello studio 'What Als Wants', il registro che raccoglie i dati sul.

Garattini | Pazienti Sla soddisfatti del medico ma serve più empatia