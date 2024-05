Furto da 20mila euro in una officina navale pontina | ladro identificato dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Idella Tenenza di Gaeta hanno risolto rapidamente il caso delavvenuto presso un’meccanicail 23 maggio. Grazie alla collaborazione della vittima e alle telecamere di sicurezza, i militari sono riusciti a identificare l’autore del reato in meno di 48 ore. La Dinamica delIlè stato denunciato da un residente di Gaeta, che ha subito la sottrazione di numerosi strumenti e attrezzature dal proprio capannone. L’autore delè un altro residente di Gaeta, un operatore ecologico nato nel 1982. L’uomo, approfittando del buio della notte, si è introdotto nel capannone con la propria autovettura e ha rubato vari oggetti di valore, tra cui: 10 eliche marine in bronzo 8 pezzi di bronzo per la lavorazione al tornio, del peso complessivo di circa 20 kg Un numero imprecisato di porta elica in acciaio inox, con lunghezza di 120 e 130 cm e diametro di circa 9/10 cm Un contenitore in acciaio inox contenente ritagli di bronzo 3 serbatoi per carburante in acciaio inox dalla capacità di 300 litri ciascuno 1 serbatoio per carburante in acciaio inox dalla capacità di 30 litri Il valore totale della refurtiva è stimato in circa 20.