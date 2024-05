Fullkrug | In finale di Champions senza Haaland e Bellingham? Merito del gruppo e della solidità difensiva

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 29 maggio 2024) Marca ha intervistato Niclas Füllkrug, attaccante del Borussia Dortmund, che indiLeague sfiderà i giganti del Real Madrid di Ancelotti. Il Dortmund potrebbe sembrare la cenerentolaarrivata quasi in vetta, in realtà ha sconfitto squadre come Psg, Atletico Madrid e Psv.ha di certo contribuito, fondamentale il suo gol contro il Psg nella semid’andata.: «Sono una persona felice, mi piace molto parlare» Come ti senti prima? «Bene molto bene. Siamo molto tranquilli, fiduciosistagione che abbiamo fatto inLeague. Abbiamo giocato contro grandi squadre e la prossima ci aspetta in una situazione molto speciale, nella partita più importante che si possa giocare.