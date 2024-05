Fonte : liberoquotidiano di 29 mag 2024

Briatore lascia Montecarlo. Paga le tasse in Italia!", gongola Parenzo. Siamo qui al Twiga perché è l'esempio massimo di questo privilegio e iniquità sociale. "Prevediamo che come in Francia il 70% delle spiagge debbano essere libere. In totale le concessioni demaniali che sono 12mila danno allo Stato 104 milioni di euro ma fatturano 10 miliardi.

Fratoianni-Bonelli blitz al Twiga e sfregio a Briatore | come si presentano | Video