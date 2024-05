Fratelli in Affari di droga a Napoli

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 29 maggio 2024) “in” a. Sorpresi durante un controllo: avevano con loroe denaro ritenuto provento illecitoindi. Ieri, gli agenti del Commissariato Secondigliano erano impegnati in un servizio di controllo del territorio. In via Monte Faito, hanno notato due uomini confabulare tra loro ed hanno proceduto ad un controllo. Nelle tasche del primo hanno trovato 8 pezzi di hashish del peso di circa 15 grammi e 120 euro in banconote di vario taglio. Nelle tasche dell’altro, il fratello maggiore,trovati altri 400 euro in banconote di piccolo taglio. I poliziotti, hanno esteso il controllo alla loro abitazione, avendo fondato motivo che i due stessero nascondendo ulteriori sostanze stupefacenti. Hanno rinvenuto, occultati nel cassetto della cucina, circa 20 grammi di marijuana e materiale per il confezionamento.